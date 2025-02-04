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Криштиану Роналду: я лучший футболист в истории, цифры не лгут

Криштиану Роналду: я лучший футболист в истории, цифры не лгут
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории вида спорта, а также заявил, что ему неважно, с каким количеством голов он завершит карьеру.

«Если я закончу с 920, 925 голами… для меня это не имеет никакого значения. Я лучший в истории. Точка. Если я дойду до 1000 голов — отлично. Если нет — тоже хорошо. Цифры не лгут», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также пятикратным обладателем награды «Золотой мяч». Во вчерашнем матче за клуб он отметился дублем, теперь в активе португальца 923 гола за время профессиональной карьеры.

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