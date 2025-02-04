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Миши Батшуайи перешёл из «Галатасарая» в «Айнтрахт»

Миши Батшуайи перешёл из «Галатасарая» в «Айнтрахт»
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Бельгийский нападающий Миши Батшуайи перешёл из турецкого «Галатасарая» в немецкий «Айнтрахт». Контракт игрока с клубом из Франкфурта рассчитан до лета 2027 года.

«У Миши Батшуайи не только отличные бомбардирские показатели, но и богатый опыт, ведь он играл почти во всех ведущих европейских лигах, включая Бундеслигу. Миши обладает необходимой выносливостью и закалён в боях. Мы уверены, что он быстро займёт важную роль в нашей молодой команде», — приводит слова члена совета директоров клуба Маркуса Крёше пресс-служба на официальном сайте.

31-летний Батшуайи выступал за «Галатасарай» с лета 2024 года. За свою карьеру бельгиец также успел поиграть за «Стандарт», «Челси», «Марсель», дортмундскую «Боруссию», «Кристал Пэлас», «Валенсию», «Бешикташ» и «Фенербахче». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

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