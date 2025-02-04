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Александр Кержаков рассказал, какой правый защитник необходим «Зениту»

Александр Кержаков рассказал, какой правый защитник необходим «Зениту»
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков рассказал, какими качествами должен обладать правый защитник сине-бело-голубых. Ранее сообщалось, что «Зениту» интересны футболист «Локомотива» Александр Сильянов и защитник «Фламенго» Уэсли.

— Скажи, а вот ты как считаешь, нужен, допустим, условно, там, бразилец, или всё-таки лучше брать на эту позицию россиянина?
— Ну, сложно сказать, во-первых, я не видел Уэсли, я не могу сказать, что это защитник, если то, что про него пишут [правда], он просто фантастичен, тогда, я думаю, проблем с ним не будет. Потому что, если говорить о Сильянове, это молодой парень, он у меня был в сборной, и хороший, как принято говорить, знаешь, я не люблю это слово, но вот ему подходит, добротный защитник. У него игровая дисциплина очень хорошая, но а те ли качества нужны сейчас «Зениту» в этой позиции? Я сомневаюсь.

— А какие качества нужны «Зениту» на этой позиции?
— Качества Дугласа, я думаю.

— Атакующий защитник.
— Да. Я думаю, уровень Дугласа в эту позицию сейчас бы «Зениту» зашёл точно. Мантуан справа, я скептически отношусь к этому, — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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