Круговой — о новой схеме ЦСКА: с «Ростовом» я рыгал в обороне, семь раз мяча коснулся

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой высказался о новой схеме, по которой теперь играют армейцы под руководством Марко Николича. Защитник остался недоволен, что в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (1:0) он практически не получал мяч.

«Поначалу мне было легко адаптироваться к новой схеме Марко в ЦСКА. Я и в четыре защитника могу играть, и в пять — мне без разницы. Но во время матча с «Ростовом» я понял, что очень сложно, когда мне не доставляют мяч, стою без него 60 минут. При этой схеме не нахожусь в игре, рыгаю в обороне. Хочется играть на мяче, через пас, но сегодня его до меня мало доставляли, я так из колеи выпадаю. Я с «Ростовом» мяча коснулся семь раз и дважды его сам потерял», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.