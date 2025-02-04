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Круговой — о новой схеме ЦСКА: с «Ростовом» я рыгал в обороне, семь раз мяча коснулся

Круговой — о новой схеме ЦСКА: с «Ростовом» я рыгал в обороне, семь раз мяча коснулся
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Футболист московского ЦСКА Данил Круговой высказался о новой схеме, по которой теперь играют армейцы под руководством Марко Николича. Защитник остался недоволен, что в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (1:0) он практически не получал мяч.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мусаев – 75'    

«Поначалу мне было легко адаптироваться к новой схеме Марко в ЦСКА. Я и в четыре защитника могу играть, и в пять — мне без разницы. Но во время матча с «Ростовом» я понял, что очень сложно, когда мне не доставляют мяч, стою без него 60 минут. При этой схеме не нахожусь в игре, рыгаю в обороне. Хочется играть на мяче, через пас, но сегодня его до меня мало доставляли, я так из колеи выпадаю. Я с «Ростовом» мяча коснулся семь раз и дважды его сам потерял», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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