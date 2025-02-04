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«Соболев токсичный? Возможно!» Александр Кержаков — о нападающем «Зенита»

«Соболев токсичный? Возможно!» Александр Кержаков — о нападающем «Зенита»
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков предположил, зачем сине-бело-голубые приобрели нападающего Александра Соболева у московского «Спартака».

«Вот смотрите, мы сидим здесь за столом и говорим о том, что Соболев токсичный. Возможно! То есть получается, «Зенит», покупая футболиста, Семак, анализируя футболиста, я думаю же, что не просто так, он всё-таки проводит анализ глубокий, наверное, потому что заплачены большие деньги, с него будет большой спрос за это, потому что это российский футболист, он его знал. Он не знает этого? Поэтому он все риски рассчитал какие-то возможные», — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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