Погребняк: если Захарян не хочет в аренду в клуб ниже, надо доказывать в «Реале Сосьедад»

Бывший нападающий «Зенита», «Фулхэма» и «Штутгарта» Павел Погребняк высказался о российском полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«После таких травм тяжело возвращаться и набирать форму. Понятно, что Захарян сейчас не может делать разницу на поле. Просто надо постепенно набирать свою форму, втягиваться обратно в коллектив и возвращать доверие тренера. Рецепт один — работать. Арсену есть что доказывать — он ещё толком и не сыграл за «Реал Сосьедад». Если не хочет ехать в аренду в клуб уровнем ниже, надо доказывать», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.