Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк: если Захарян не хочет в аренду в клуб ниже, надо доказывать в «Реале Сосьедад»

Погребняк: если Захарян не хочет в аренду в клуб ниже, надо доказывать в «Реале Сосьедад»
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита», «Фулхэма» и «Штутгарта» Павел Погребняк высказался о российском полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«После таких травм тяжело возвращаться и набирать форму. Понятно, что Захарян сейчас не может делать разницу на поле. Просто надо постепенно набирать свою форму, втягиваться обратно в коллектив и возвращать доверие тренера. Рецепт один — работать. Арсену есть что доказывать — он ещё толком и не сыграл за «Реал Сосьедад». Если не хочет ехать в аренду в клуб уровнем ниже, надо доказывать», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Корнеев назвал решение Захаряна перейти в «Реал Сосьедад» ошибочным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android