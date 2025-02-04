Каманцев допустил скорое появление иностранных судей в российском футболе

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, что вопрос участия иностранных судей в футбольных матчах в России находится на завершающей стадии. Ранее РФС подписал соглашения с федерациями из Беларуси и Саудовской Аравии по обмену арбитрами.

«Насколько я знаю, вопрос участия иностранных судей в российских матчах находится на завершающей стадии. Мы уже официально легализуем положения, и, возможно, в каких-то ближайших матчах начнётся международное сотрудничество», — приводит слова Каманцева ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» Москва располагается на четвёртой строчке (35 очков). Последние строчки в турнирной таблице занимают «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — «Зенит».