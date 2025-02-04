Погребняк: соглашусь с Роналду, что он лучший и самый совершенный футболист в истории

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на резонансное заявление форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Накануне пятикратный обладатель «Золотого мяча» заявил, что считает себя лучшим футболистом в истории. При этом португалец выразил уважение к Лионелю Месси и Диего Марадоне.

«Соглашусь со словами Роналду, что он лучший и самый совершенный футболист в истории. Наверное, это действительно так. Когда меня спрашивают о выборе между Месси и Роналду, всегда выбираю Криштиану. Он трудоголик и заставляет уважать себя весь мир», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.