Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк: соглашусь с Роналду, что он лучший и самый совершенный футболист в истории

Погребняк: соглашусь с Роналду, что он лучший и самый совершенный футболист в истории
Комментарии

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на резонансное заявление форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Накануне пятикратный обладатель «Золотого мяча» заявил, что считает себя лучшим футболистом в истории. При этом португалец выразил уважение к Лионелю Месси и Диего Марадоне.

«Соглашусь со словами Роналду, что он лучший и самый совершенный футболист в истории. Наверное, это действительно так. Когда меня спрашивают о выборе между Месси и Роналду, всегда выбираю Криштиану. Он трудоголик и заставляет уважать себя весь мир», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Криштиану Роналду: я лучший футболист в истории, цифры не лгут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android