Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков спрогнозировал, кто будет основным вингером «Спартака» — Бонгонда или Солари

Кержаков спрогнозировал, кто будет основным вингером «Спартака» — Бонгонда или Солари
Комментарии

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Александр Кержаков предсказал, кто будет основным вингером московского «Спартака» — Тео Бонгонда или грядущий новичок Пабло Солари.

«Я думаю, что начнёт Бонгонда, а как только у него будет какой-то провал, выйдет Солари. Если мы говорим о них двоих. Я думаю так. Он (Деян Станкович, тренер «Спартака». – Прим. «Чемпионата») скажет: «Тебе адаптироваться, а у тебя шанс». Если Бонгонда так сыграет, что шансов у Солари не будет, я думаю, расстраиваться Станкович не будет. И никто не будет расстраиваться», — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Материалы по теме
«Спартак» забирает главный лот зимнего рынка. Солари рассматривали все топы РПЛ
«Спартак» забирает главный лот зимнего рынка. Солари рассматривали все топы РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android