Кержаков спрогнозировал, кто будет основным вингером «Спартака» — Бонгонда или Солари

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Александр Кержаков предсказал, кто будет основным вингером московского «Спартака» — Тео Бонгонда или грядущий новичок Пабло Солари.

«Я думаю, что начнёт Бонгонда, а как только у него будет какой-то провал, выйдет Солари. Если мы говорим о них двоих. Я думаю так. Он (Деян Станкович, тренер «Спартака». – Прим. «Чемпионата») скажет: «Тебе адаптироваться, а у тебя шанс». Если Бонгонда так сыграет, что шансов у Солари не будет, я думаю, расстраиваться Станкович не будет. И никто не будет расстраиваться», — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».