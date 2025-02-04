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Гурцкая: это последний сезон Карпина в «Ростове»

Гурцкая: это последний сезон Карпина в «Ростове»
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая спрогнозировал, что Валерий Карпин уйдёт из «Ростова» по окончании текущего сезона.

«Можно я дам прогноз? Свой. Это не инсайд никакой. Просто прогноз. Что у Валеры последние 12 туров в «Ростове». Ну и я Кубок не считаю. Вот этот сезон он доиграет, я думаю, что он из «Ростова» уйдёт. Ну потому что это действительно накопленная усталость. Как бы это просто я так со стороны смотрю, Валера хочет поработать в команде, которая за что-то боролась бы гарантированно, не случайно, потому что сейчас он на пике своей тренерской формы, ну то есть он в идеальном возрасте», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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