Александр Кержаков: в голове Семака сидит образ Дзюбы, поэтому «Зенит» взял Соболева

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков предположил, что сине-бело-голубые приобрели нападающего Александра Соболева у московского «Спартака» из-за сходства в стиле игры с Артёмом Дзюбой, ныне выступающим за «Акрон».

«Я думаю, что его в том числе взяли и поэтому. То есть всё равно в голове Семака, я думаю, сидит образ Дзюбы. Всё равно. И вот тот план, который у него был, если что-то не получается, просто делать туда передачу и Артём там уже что-то придумает, может быть, он и проецировал и на Соболева. Потому что, в принципе, физические данные у них примерно одинаковые», — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.