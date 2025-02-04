Кержаков предположил, что покупка «Спартаком» Леви Гарсии может демотивировать Угальде

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал интерес «Спартака» к нападающему АЕКа Леви Гарсии. Ранее сообщалось, что красно-белые предложили греческому клубу € 17,2 млн за форварда национальной команды Тринидада и Тобаго.

«Вот в этой покупке я не знаю, какая логика. Ну, уходит, видимо, Николсон, нужно кем-то заменить. Вот это я не понимаю. Потому что, как это воздействует на Угальде, опять же, как он будет мотивирован, не демотивирует ли это его, я не знаю. Потому что ты выдаёшь суперконцовку какую-то, супер, и получается, тебе покупают дорогого, дорогущего конкурента.

Угальде показал суперхороший результативный футбол тогда, когда у него не было конкурентов. У него не было конкурентов. На этот отрезок у него не было конкурентов, он понимал, кто такой Николсон, он понимал, наверное, его ситуацию в клубе, он видел, что он не очень хочет играть и так далее, ему было комфортно. И этот комфорт его расслабил, и он стал выдавать очень результативный отрезок. Сейчас, когда он будет в этой ситуации, я не знаю, как он будет воспринимать это. Потому что, на мой взгляд, каждому футболисту не нравится, если на его позиции или покупается конкурент, либо ещё кто-то есть. Все хотят быть в комфортных условиях, не нервничать и не оглядываться назад», — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».