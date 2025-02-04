«Отпустите его уже». Кержаков — о Тюкавине и «Динамо»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков считает, что московскому «Динамо» стоит отпустить форварда Константина Тюкавина. Кержаков аргументировал это тем, что молодому российскому нападающему нужно прогрессировать. В этом сезоне Тюкавин забил семь голов в 17 матчах РПЛ.

— Мне очень нравится Тюкавин. Очень прям нравится. Я за него болею.

— А он похож на тебя, как нападающий же, да, немного?

— Я не знаю, со стороны, может, виднее, но мне он напоминает больше Кокорина, честно, но вот по своим качествам…

— Ну, не по высказываниям, просто по игре?

— Не по высказываниям, по игре, я надеюсь, к отношению к жизни тоже (улыбается). Он будет немножко более приземлён. Поэтому я очень за него переживаю, болею. Мне кажется, вот он уже сейчас готов, чтобы его отпустили. Отпустите его уже туда, чтобы он, ну, раскрывался, — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».