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«Отпустите его уже». Кержаков — о Тюкавине и «Динамо»

«Отпустите его уже». Кержаков — о Тюкавине и «Динамо»
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков считает, что московскому «Динамо» стоит отпустить форварда Константина Тюкавина. Кержаков аргументировал это тем, что молодому российскому нападающему нужно прогрессировать. В этом сезоне Тюкавин забил семь голов в 17 матчах РПЛ.

— Мне очень нравится Тюкавин. Очень прям нравится. Я за него болею.

— А он похож на тебя, как нападающий же, да, немного?
— Я не знаю, со стороны, может, виднее, но мне он напоминает больше Кокорина, честно, но вот по своим качествам…

— Ну, не по высказываниям, просто по игре?
— Не по высказываниям, по игре, я надеюсь, к отношению к жизни тоже (улыбается). Он будет немножко более приземлён. Поэтому я очень за него переживаю, болею. Мне кажется, вот он уже сейчас готов, чтобы его отпустили. Отпустите его уже туда, чтобы он, ну, раскрывался, — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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