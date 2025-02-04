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«Было дело». Кержаков назвал клуб РПЛ, который предлагал ему работу главным тренером

«Было дело». Кержаков назвал клуб РПЛ, который предлагал ему работу главным тренером
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что грозненский «Ахмат» предлагал ему возглавить команду. Ранее Кержаков работал в «Пари НН», «Кайрате» и «Спартаке» из Суботицы.

— Саша, можно я тебе провокационный вопрос задам?
— Давай.

— А правда, что тебя звал «Ахмат»?
— Когда? Куда?

— Ну, вообще, звал тебя главным тренером?
— Было дело.

— Можешь сказать или не хочешь говорить, почему не пошёл?
— Ну, не буду говорить, — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

«Ахмат» по состоянию на сегодняшний день занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, команду возглавляет Сергей Ташуев.

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