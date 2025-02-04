«Было дело». Кержаков назвал клуб РПЛ, который предлагал ему работу главным тренером

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что грозненский «Ахмат» предлагал ему возглавить команду. Ранее Кержаков работал в «Пари НН», «Кайрате» и «Спартаке» из Суботицы.
— Саша, можно я тебе провокационный вопрос задам?
— Давай.
— А правда, что тебя звал «Ахмат»?
— Когда? Куда?
— Ну, вообще, звал тебя главным тренером?
— Было дело.
— Можешь сказать или не хочешь говорить, почему не пошёл?
— Ну, не буду говорить, — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».
«Ахмат» по состоянию на сегодняшний день занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, команду возглавляет Сергей Ташуев.