Александр Кержаков объяснил, почему современные российские игроки остаются в РПЛ

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков ответил на вопрос, изменилась ли психология у современных игроков в сравнении с футболистами его поколения. Кержаков выступал за «Севилью» с 2007 по 2008 год.

— Александр, когда вы перешли в «Севилью», у вас была совершенно сумасшедшая конкуренция. И вы туда приходили с явным намерением бороться с такими сильными игроками. Скажите, почему нынешние игроки как будто бы должны приходить уже на всё готовое и занимать сразу место в основе? В чём изменилась психология игроков тогда и сейчас?

— Мне сложно говорить за нынешнее поколение. Если мы возьмём меня, то я приходил в клуб, который меня очень хотел. Меня очень хотел видеть главный тренер. Я прекрасно понимал, насколько там будет очень всё тяжело и непросто. Меня это не пугало. Тоже, если можно затронуть эту тему финансовой стороны, я отказался от хорошего контракта в «Зените», мне предлагали на долгий срок, и пошёл на кратное уменьшение зарплаты.

Но я прекрасно понимал, что это единственный шанс для меня, может быть, в моей футбольной вообще карьере, быть в клубе, на тот момент, ну, это считался лучший клуб Европы, потому что они в матче за Суперкубок обыграли Барселону 3:0 и они лидировали в чемпионате Испании. И я, естественно, понимал, что такой шанс выпадает раз в жизни, скорее всего. И у меня нет моральных никаких-то причин для того, чтобы я не принял это предложение и не попробовал свои силы там. Что касается нынешних ребят, то, честно, я не наблюдаю сейчас такого же желания клубов и иностранных ведущих клубов европейских чемпионатов, кто бы очень сильно хотел в своих рядах видеть того или иного футболиста российского, — сказал Кержаков в выпуске программы DASH на Okko Sport.