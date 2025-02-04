Мостовой: Роналду имеет право называть себя совершенным, но для меня Месси лучший

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на резонансное заявление форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Накануне пятикратный обладатель «Золотого мяча» заявил, что считает себя лучшим футболистом в истории. При этом португалец выразил уважение к Лионелю Месси и Диего Марадоне.

«Роналду имеет право называть себя лучшим и самым совершенным. Тут оспаривать просто не имеет смысла. Другое дело, что я остаюсь при своём мнении о том, что Месси — лучший футболист в истории. Но это два величайших футболиста. Если придётся выбирать, я выберу Месси. Из десяти игравших человек восемь лучшим назовут Лео», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.