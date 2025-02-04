«Бенфика» объявила об аренде Андреа Белотти

Португальская «Бенфика» объявила о переходе итальянского нападающего Андреа Белотти на правах аренды из «Комо». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Футболист будет выступать за клуб из Лиссабона под 19-м номером.

Белотти выступает за «Комо» с лета 2024 года. В текущем сезоне опытный нападающий провёл за итальянский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с клубом Серии А действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

За свою карьеру форвард успел поиграть за «Палермо», «Торино», «Рому» и «Фиорентину».