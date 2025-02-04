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Александр Кержаков назвал клубы, которые займут призовые места в нынешнем сезоне РПЛ

Александр Кержаков назвал клубы, которые займут призовые места в нынешнем сезоне РПЛ
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился мыслями о том, какие команды завершат нынешний сезон Российской Премьер-Лиги на первых трёх строчках таблицы.

— Почему ты говоришь, что «Динамо» может вывалиться из тройки?
— Ну, исходя из концовки прошлого года. Мы убираем «Зенит», если выбирать из «Краснодара», «Спартака», «Динамо» на две позиции, я предпочтение отдам «Краснодару» и «Спартаку», — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На четвёртой строке расположилось московское «Динамо» (35 очков). Пятое место занимает «Локомотив» (35 очков). ЦСКА (31очко) занимает шестое место.

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