Мостовой: Помазун не предал ЦСКА — половина людей не скажут, из какой он команды

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой оценил переход голкипера Ильи Помазуна из московского ПФК ЦСКА в «Спартак». Он не считает этот трансфер предательством.

«Нет ничего такого в том, что Помазун назвал «Спартак» великим клубом. Он был в постоянных арендах, поэтому правильно сделал, что перешёл в «Спартак». К тому же «Спартак» действительно великий клуб. Сейчас спроси половину людей — даже не скажут, из какой команды Помазун. Ни в коем случае нельзя говорить, что он предал ЦСКА. Последние пять лет он был в других командах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.