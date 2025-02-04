Гендиректор «Балтики» Измайлов: сделаем всё, чтобы выйти в РПЛ с первого места

Генеральный директор «Балтики» Наиль Измайлов заявил, что калининградская команда хочет выйти в РПЛ с первого места турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. По состоянию на сегодняшний день команда Андрея Талалаева лидирует во втором по силе российском чемпионате.

— Как проходят сборы «Балтики»?

— Всё хорошо, все три сборы в Турции. Сейчас идёт второй — он больше силовой. Все процессы продолжают работу.

— Команда ушла на перерыв на первом месте. Вы рассчитываете так и закончить сезон?

— Конечно. Поставленная задача — выход в РПЛ. Но, находясь на первом месте, понятно, что мы хотим остаться на нём. Всё для этого сделаем. Мы видим, что Калининград — очень футбольный город, у нас много болельщиков, что подтверждает каждый матч. Мы в лидерах по посещаемости не только в ФНЛ, но и всего российского профессионального футбола. Для нашего болельщика мы должны остаться на том же месте, где находимся сейчас, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.