Расписание матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ на 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, состоится очередной игровой день Winline Зимнего Кубка РПЛ. В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Все игры показывает телеканал «Матч ТВ».
В рамках сегодняшнего игрового дня состоятся два матча:
- 4 февраля, 15:00 мск. «Краснодар» — «Динамо»;
- 4 февраля, 19:30 мск. «Зенит» — ЦСКА.
По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.
Победителем этого соревнования в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».