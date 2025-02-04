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Расписание матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ на 4 февраля

Расписание матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ на 4 февраля
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Сегодня, 4 февраля, состоится очередной игровой день Winline Зимнего Кубка РПЛ. В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Все игры показывает телеканал «Матч ТВ».

В рамках сегодняшнего игрового дня состоятся два матча:

  • 4 февраля, 15:00 мск. «Краснодар» — «Динамо»;
  • 4 февраля, 19:30 мск. «Зенит» — ЦСКА.

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Победителем этого соревнования в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

Winline Зимний Кубок РПЛ: Календарь
Winline Зимний Кубок РПЛ: Турнирная таблица
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