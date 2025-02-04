Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Кубка Франции, Доннарумма — нет
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном». Конкурент россиянина Джанлуиджи Доннарумма в список игроков, которые смогут принять участие в этой встрече, включён не был.
Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:10 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Матч «Ле-Ман» — «ПСЖ» состоится сегодня, 4 февраля, и начнётся в 23:10 мск. Действующем победителем Кубка Франции является как раз «ПСЖ», в прошлогоднем финале парижане обыграли «Лион» со счётом 2:1.
Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года.
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