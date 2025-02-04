Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Кубка Франции, Доннарумма — нет

Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Кубка Франции, Доннарумма — нет
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном». Конкурент россиянина Джанлуиджи Доннарумма в список игроков, которые смогут принять участие в этой встрече, включён не был.

Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:10 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч «Ле-Ман» — «ПСЖ» состоится сегодня, 4 февраля, и начнётся в 23:10 мск. Действующем победителем Кубка Франции является как раз «ПСЖ», в прошлогоднем финале парижане обыграли «Лион» со счётом 2:1.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме
Сёмин — о Сафонове в «ПСЖ»: никто и не думал, что он будет играть в каждом матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android