Футбольный клуб «Ростов» представил новую эмблему в честь 95-летнего юбилея клуба. Команда будет играть с новой эмблемой в весенней части нынешнего сезона.

Видео из группы «Ростова» в VK

Напомним, футбольный клуб «Ростов» был основан 10 мая 1930 года. Изначально команда выступала под названием «Сельмашстрой».

После 18 сыгранных туров в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с московским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 19 очков.