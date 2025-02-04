Алаба получил новую травму, защитник «Реала» повредил мышцу бедра

32-летний австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба получил новую травму. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

«После проведённого медицинской службой «Реала» тестирования у Давида Алабы была диагностирована травма приводящей мышцы бедра левой ноги. Клуб ждёт дальнейших результатов обследования игрока», — сказано в сообщении пресс-службы «Реала».

Напомним, защитник получил травму крестообразных связок 18 декабря 2023 года. В общую группу он вернулся более чем через год — 30 декабря 2024 года. До перехода в «Реал» австрийский защитник Давид Алаба выступал в составе мюнхенской «Баварии». Также он является важным игроком сборной Австрии.