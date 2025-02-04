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Новичок «Манчестер Юнайтед» Доргу рассказал, что сможет привнести в игру команды

Новичок «Манчестер Юнайтед» Доргу рассказал, что сможет привнести в игру команды
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20-летний левый защитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу рассказал, что может привнести в игру «красных дьяволов».

«Думаю, я привнесу в игру много интенсивности и физического развития. Много энергии и бега. Моральная устойчивость? Для меня это самое важное, потому что вокруг футбола много разговоров. А на самом деле нужно быть сильным и вне футбола. Когда я был в Италии, я жил один. Конечно, моя семья часто навещает меня, но нужно быть очень сильным ментально, чтобы оставаться сосредоточенным и сконцентрированным на футболе», — приводит слова Доргу пресс-служба на официальном сайте клуба.

Датский футболист выступал за «Лечче» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Доргу принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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