«РПЛ точно не говно!» Семикратный чемпион Сербии Родич — о словах Кокорина

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич, ранее игравший за «Зенит», отреагировал на слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, ранее заявившего о низком уровне чемпионата России.

«Нет, РПЛ точно не говно! Уровень хороший, но понятно, что не тот, что был раньше. Это связано в том числе с СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»). Из-за отсутствия еврокубков многим топ-легионерам стало неинтересно приезжать в Россию. Но я надеюсь и верю, что скоро ситуация изменится», — сказал Родич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.