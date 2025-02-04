Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда CAS рассмотрит иск Владимира Федотова к ПФК ЦСКА

Стало известно, когда CAS рассмотрит иск Владимира Федотова к ПФК ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведёт слушания по иску бывшего главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова к футбольному клубу 7 марта 2025 года. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, в начале октября прошлого года CAS зарегистрировал иск тренера Владимира Федотова к ЦСКА. Ранее российский специалист обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) в связи с расторжением контракта с армейцами, но Федотову было отказано в выплате компенсации.

ЦСКА объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера команды 3 июня 2024-го. Его сменил специалист Марко Николич. Под руководством Федотова красно-синие в сезоне-2022/2023 расположились на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, а также выиграли Фонбет Кубок России.

Материалы по теме
Мор определил фаворита предстоящего матча Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android