Стало известно, когда CAS рассмотрит иск Владимира Федотова к ПФК ЦСКА

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведёт слушания по иску бывшего главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова к футбольному клубу 7 марта 2025 года. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, в начале октября прошлого года CAS зарегистрировал иск тренера Владимира Федотова к ЦСКА. Ранее российский специалист обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) в связи с расторжением контракта с армейцами, но Федотову было отказано в выплате компенсации.

ЦСКА объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера команды 3 июня 2024-го. Его сменил специалист Марко Николич. Под руководством Федотова красно-синие в сезоне-2022/2023 расположились на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, а также выиграли Фонбет Кубок России.