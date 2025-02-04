Милан Родич: «Зенит» был бы хорош в этой Лиге чемпионов — могли бы выйти в плей-офф

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич, ранее игравший за «Зенит», рассказал, что продолжает следить за российским клубом, а также предположил, как сине-бело-голубые выступили бы в Лиге чемпионов.

«Я рад за «Зенит», слежу и болею за эту команду. Стараюсь смотреть матчи. Там ведь играет наш Эракович. Болею за них и желаю выигрывать чемпионство каждый год! «Зенит» — самый лучший клуб России.

Сейчас «Зенит» был бы хорош в ЛЧ. Особенно в этом новом формате, где в плей-офф выходят 24 команды. Они могли бы конкурировать и попасть туда», — сказал Родич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.