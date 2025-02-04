Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ

«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ. Так, с первых минут на поле стадиона «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ, появятся Станислав Агкацев, Джон Кордоба, Даниил Фомин, Андрей Лунёв и другие футболисты.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес, Кастаньо, Сперцян, Батчи, Кривцов, Виктор Са, Кордоба.

Стартовый состав «Динамо»: Лунёв, Скопинцев, Бессмертный, Карраскаль, Александров, Кутицкий, Смелов, Фомин, Макаров, Нгамалё, Маухуб.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» Москва располагается на четвёртой строчке (35 очков).

Материалы по теме
«Краснодар» — «Динамо»: текстовая трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ начнётся в 15:00 мск
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android