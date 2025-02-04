«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ

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Московское «Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ. Так, с первых минут на поле стадиона «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ, появятся Станислав Агкацев, Джон Кордоба, Даниил Фомин, Андрей Лунёв и другие футболисты.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес, Кастаньо, Сперцян, Батчи, Кривцов, Виктор Са, Кордоба.

Стартовый состав «Динамо»: Лунёв, Скопинцев, Бессмертный, Карраскаль, Александров, Кутицкий, Смелов, Фомин, Макаров, Нгамалё, Маухуб.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» Москва располагается на четвёртой строчке (35 очков).