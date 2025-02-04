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Милан Родич: сказал Дркушичу, что «Зенит» — это российский «Реал»

Милан Родич: сказал Дркушичу, что «Зенит» — это российский «Реал»
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Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич, ранее игравший за «Зенит», прокомментировал возвращение словенского защитника Ваньи Дркушича из аренды в сербской команде в стан сине-бело-голубых.

«Ваня пробыл у нас недолго. Он очень хороший человек и футболист. Я уверен, что в «Зените» он будет играть постоянно. Даже на уровне Лиги чемпионов Дркушич силён.

Он спрашивал меня про клуб. Я был там давно, поэтому не мог рассказать про нынешнюю команду. Но сказал, что «Зенит» — это российский «Реал» Мадрид (смеётся). Действительно, это самая сильная команда в России, в последние годы они много выигрывали. Поэтому такое сравнение уместно», — сказал Родич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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