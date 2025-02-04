Андреа Белотти поделился ожиданиями от выступлений в составе «Бенфики»

Итальянский нападающий «Комо» Андреа Белотти, перешедший в «Бенфику» на правах аренды, поделился ожиданиями от выступлений в составе португальского клуба.

«Я надеюсь отлично завершить сезон. Впереди много игр, много трофеев, которые нужно будет завоевать. Надеюсь, у меня будет отличный год, который я запомню навсегда.

Может ли атакующий футбол клуба принести пользу вашим функциям? Абсолютно. «Бенфика» — команда, которая много атакует. И это может помочь мне оказаться в более выгодной позиции для того, чтобы забить гол. «Бенфика» — это клуб, который хочет выиграть всё и выходит на каждую игру ради победы. Поэтому решение приехать сюда, по всем параметрам, было для меня наилучшим. У меня есть опыт работы в сборной и крупных клубах, и это помогло мне вырасти. Могу сказать, что я готов внести свой вклад в такой важный клуб, как «Бенфика», — приводит слова Белотти официальный сайт «Бенфики».