Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Ривер Плейт» Вильягра согласился перейти в ЦСКА

Полузащитник «Ривер Плейт» Вильягра согласился перейти в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

ЦСКА ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ривер Плейт» Родриго Вильягры. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Московский клуб действительно находится в диалоге с аргентинским опорником Вильягрой. Сам игрок согласен перейти в ЦСКА.

При этом ЦСКА ведёт переговоры с Foster Group — компанией, которая выкупила права на игрока у «Ривер Плейт». ЦСКА пока не принял окончательного решения по этому трансферу», — добавил источник «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Вильягра сыграл за «Ривер Плейт» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.

Материалы по теме
«Спартак» купил вратаря у ЦСКА! И расторг контракт с форвардом. LIVE трансферов РПЛ
Live
«Спартак» купил вратаря у ЦСКА! И расторг контракт с форвардом. LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android