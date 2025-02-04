Полузащитник «Ривер Плейт» Вильягра согласился перейти в ЦСКА

ЦСКА ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ривер Плейт» Родриго Вильягры. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Московский клуб действительно находится в диалоге с аргентинским опорником Вильягрой. Сам игрок согласен перейти в ЦСКА.

При этом ЦСКА ведёт переговоры с Foster Group — компанией, которая выкупила права на игрока у «Ривер Плейт». ЦСКА пока не принял окончательного решения по этому трансферу», — добавил источник «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Вильягра сыграл за «Ривер Плейт» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.