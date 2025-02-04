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Кержаков рассказал, откуда у него появилась футболка с автографом Месси

Кержаков рассказал, откуда у него появилась футболка с автографом Месси
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Бывший нападающий «Севильи» и сборной России Александр Кержаков рассказал, откуда у него футболка с персональным автографом легендарного игрока сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси.

— Вы играли против многих великих футболистов, и с некоторыми из них, я уверена, вы обменивались футболками. Кто самый ценный в вашей жизни?
— С Месси. У меня как раз есть футболка с этого матча, когда я забил ему гол. В перерыве я с ним поменялся. На него не было спроса, потому что в перерыве многие шли к Это'О, Рональдиньо, Хави. Месси шёл, с ним никто не менялся, и я сразу поменялся. И плюс у меня есть ещё его футболка, подписанная персонально для меня, когда он был в сборной, футболка сборной Аргентины, и я попросил Гарая взять у него автограф специально для меня, и там подписано «Александру Кержакову», — сказал Кержаков в выпуске программы DASH на Okko Sport.

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