Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» арендовал Риккардо Соттиля из «Фиорентины»

«Милан» арендовал Риккардо Соттиля из «Фиорентины»
Комментарии

Итальянский «Милан» объявил о переходе 25-летнего нападающего Риккардо Соттиля из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение включает в себя право выкупа. Форвард будет выступать за «россонери» под 99-м номером.

Соттиль находится в системе «Фиорентины» с февраля 2016 года, куда он перешёл из академии «Торино». Футболист также выступал на правах аренды в «Пескаре» и «Кальяри». В нынешнем сезоне Риккардо принял участие в 25 матчах «фиалок» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Действующее соглашение вингера с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 6 млн.

Материалы по теме
Официально
«Милан» объявил о трансфере Уоррена Бондо из «Монцы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android