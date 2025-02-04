«Милан» арендовал Риккардо Соттиля из «Фиорентины»

Итальянский «Милан» объявил о переходе 25-летнего нападающего Риккардо Соттиля из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение включает в себя право выкупа. Форвард будет выступать за «россонери» под 99-м номером.

Соттиль находится в системе «Фиорентины» с февраля 2016 года, куда он перешёл из академии «Торино». Футболист также выступал на правах аренды в «Пескаре» и «Кальяри». В нынешнем сезоне Риккардо принял участие в 25 матчах «фиалок» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Действующее соглашение вингера с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 6 млн.