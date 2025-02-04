Стали известны подробности переговоров «Ростова» и «Динамо» по трансферу Глебова

Московское «Динамо» и «Ростов» продолжают переговоры по переходу полузащитника жёлто-синих Данилы Глебова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Глебов давно согласовал пятилетний контракт, о чем ранее сообщал известный инсайдер Иван Карпов. Сейчас клубы обсуждают структуру сделки, в которой общая сумма трансфера составит € 8 млн.

«Динамо» Москва сразу заплатит либо € 5 млн, либо € 6 млн. Остальное будет выплачено одинаковыми траншами каждые полгода. Также «Динамо» готово прописать в трансферном контракте бонус за чемпионство и бонус за победу в Фонбет Кубке России по € 500 тыс.

Глебову 25 лет, его действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до 2028 года. В этом сезоне хавбек провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Данилы Глебова в € 8 млн.