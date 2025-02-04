Гендиректор «Рубина»: договориться с Рожковым о контракте было несложно, Илья предан клубу

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал о переговорах по новому контракту с защитником Ильёй Рожковым. 5 декабря казанцы объявили о продлении соглашения с Рожковым до 2028 года.

«Договориться с Рожковым о новом контракте было несложно. Илья искренне предан «Рубину». Он молодой и перспективный футболист, это понятно. Но он понимает, что на такой уровень его вывели именно здесь. Это совместная работа, в том числе его старание, интерес. На данный момент Рожкова всё устраивает в «Рубине», он видит себя здесь.

Любой клуб рассматривает все предложения. Другой вопрос — какие решения принимаются. Каждое предложение индивидуально. Невозможно спрогнозировать, как будет в случае с Рожковым летом. Так и с любым другим футболистом», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.