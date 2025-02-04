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Кержаков прокомментировал ситуацию с бунтом Бителло в «Динамо»

Кержаков прокомментировал ситуацию с бунтом Бителло в «Динамо»
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Александр Кержаков поделился мнением о бунте бразильского полузащитника Бителло в московском «Динамо». Футболист вовремя не явился на зимние сборы. В СМИ ходили слухи, что Бителло требовал через агента продать его в «Ботафого». Однако «Динамо» пригрозило игроку дисквалификацией и штрафом — в итоге он вернулся в расположение клуба.

— Как ты вот эту ситуацию видишь по Бителло?
— Ну, я так понимаю, что он немножечко шантажировал клуб.

— Ну, агент.
— Ну, слушай, значит, нехороший контакт с агентом. Никогда бы он от твоего имени не говорил то, что ты не хочешь сказать. Он, наверное, оценил какие-то зарплатные возможности и финансовые возможности клуба, прикинул, кто сколько получает, прикинул свою значимость для «Динамо», и, наверное, посчитали они с агентом, что есть возможность и это та ситуация, когда можно клуб шантажировать.

— У него были вообще аргументы или причины так поступить, по-твоему? Бителло значимая фигура для Динамо? Ты как оцениваешь Бителло?
— Ну для «Динамо» он неплох. В реалиях вообще лучших игроков чемпионата России — нет.

— Он должен в «Динамо» получать самую большую зарплату?
— На уровне лидеров, да, — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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