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Н. Измайлов: РПЛ и ФНЛ готовы повлиять на ситуацию с нарушением обязательств легионерами

Н. Измайлов: РПЛ и ФНЛ готовы повлиять на ситуацию с нарушением обязательств легионерами
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Генеральный директор «Балтики» Наиль Измайлов заявил, что РПЛ и ФНЛ готовы повлиять на ситуацию с нарушением обязательств легионерами. Напомним, ранее полузащитник «Динамо» Бителло не явился на зимние сборы команды по расписанию. Позже футболист присоединился к бело-голубым.

«В первую очередь надо посоветовать футболистам и их агентам вести себя профессионально и исполнять контракт в полной мере. Думаю, что как РПЛ, так и ФНЛ готовы принять максимальное участие, чтобы обязать всех к выполнению требований.

Причина неявки некоторых легионеров на сборы команд — в определённых санкциях со стороны европейского сообщества к российским чемпионатам. Возможно, именно в этом. Может, у игроков появляются какие-то интересные предложения. И они пытаются не исполнять обязательства», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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