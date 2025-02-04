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Филимонов раскритиковал новичка «Спартака» Помазуна

Филимонов раскритиковал новичка «Спартака» Помазуна
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Российский экс-голкипер Александр Филимонов раскритиковал новичка «Спартака» — вратаря Илью Помазуна. Он не понимает, по каким критериям руководство красно-белых выбрало нового голкипера, ведь Помазун в составе «Урала» вылетел из РПЛ в прошлом году.

«Говорят, что Помазун очень хорошо проявил себя в «Урале», но я немного на других критериях воспитан. Что такое хорошо и что такое плохо. При нём команда вылетела, и я бы не оценил это действо хорошо. Для меня критерием не является один яркий матч, для меня важен итог соревнования, какого-то турнира. И если клуб с Помазуном вылетел, значит, все футболисты и вратарь сыграли не очень хорошо. Я не знаю, по каким критериям руководство «Спартака» выбирает вратарей», — сказал Филимонов в новом выпуске «Спартак Шоу».

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