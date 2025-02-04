Милан Родич: «Зенит» — самый большой клуб в России, мне там было хорошо

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич, ранее игравший за «Зенит», поделился воспоминаниями о времени, проведённом в клубе из Санкт-Петербурга.

«Я был очень молод в «Зените», 20 лет. В то время российский чемпионат был намного сильнее, чем сейчас. И россияне, и иностранцы были существенно лучше. Мне, молодому, приходилось очень тяжело. Но «Зенит» — самый большой клуб в России, и мне было хорошо там. Я чувствовал, что улучшал свой уровень, но всё равно не играл много. Поэтому переехал в Самару. А затем вернулся на родину, в «Црвену Звезду», где я был ещё в детстве. И тут мы выиграли уже восемь чемпионств в Сербии!» — сказал Родич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.