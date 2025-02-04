Родич: в том «Зените» были очень сильные россияне — Шава, Денисов. Сейчас таких нет

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич, ранее игравший за «Зенит», высказался о звёздных футболистах, с которыми вместе выступал в составе сине-бело-голубых.

«В том «Зените» и россияне были очень сильные: Шава (Аршавин. — Прим. «Чемпионата»), Денисов, Бухаров, Анюков! Сейчас таких нет. А из иностранцев, конечно, Халк, Витсель, Данни, Гарай… Топ-футболисты!» — сказал Родич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Родич принадлежал «Зениту» с февраля 2013 года по лето 2016-го. Всего в составе основной команды сине-бело-голубых он сыграл 10 матчей, в которых забил один гол. Также серб выступал за нижегородскую «Волгу», «Крылья Советов» и «ОФК Белград».