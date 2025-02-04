«Трагедия вообще для всех». Кержаков — о смерти Антонио Пуэрты

Бывший нападающий испанской «Севильи» Александр Кержаков вспомнил о своём бывшем одноклубнике, защитнике Антонио Пуэрте. Антонио умер 28 августа 2007 года, на следующий день после игры 1-го тура Примеры сезона-2007/2008 с «Хетафе».

«Это был очень тяжёлый момент. На тренировке буквально за несколько дней до этой трагедии случилось примерно то же самое. Но это всё списали на жару, потому что действительно было очень жарко. И во время игры, когда это произошло, я сидел тогда на замене, это был первый матч. Это был первый матч наш в новом чемпионате. Мы играли против «Хетафе», по-моему, дома. И, по-моему, это был первый тайм ещё. И да, с Антонио случилась вот такая трагедия, когда он шёл с доктором мимо скамейки запасных нашей, ну, такой взгляд… Такой не забудешь, потому что в нём уже не было жизни, к сожалению.

Понятно, ты это всё сопоставляешь уже потом, по прошествии времени, когда случилось это всё, но тогда прям что-то было такое, что никогда ты в жизни своей не видел. Вот он шёл, ему что-то говорит врач, а он как будто уже не здесь. И пришёл в раздевалку, как потом говорили, там потерял сознание, больше не приходил.

Мы поехали потом через два дня на первый матч против АЕКа в Афины в четвёртом квалификационном раунде Лиги чемпионов, и тогда нам сказали, что Антонио умер, и этот матч отменили. Это была огромная трагедия вообще для всех», — сказал Кержаков в выпуске программы DASH на Okko Sport.