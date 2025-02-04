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Таранов: что удивляться трансферу Сулейманова в МЛС? Даже у меня были варианты оттуда

Таранов: что удивляться трансферу Сулейманова в МЛС? Даже у меня были варианты оттуда
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Бывший российский футболист Иван Таранов прокомментировал переход вингера Магомеда-Шапи Сулейманова в клуб МЛС «Спортинг Канзас-Сити».

«Что удивляться трансферу Шапи в МЛС? У нас есть Миранчук, который играет там же. Даже когда я ещё играл, у меня были варианты в МЛС. Не думаю, что Сулейманов едет доигрывать в Америку. Это было бы странно в его возрасте. Насколько я знаю, Шапи — целеустремлённый парень. Он просто хочет попробовать себя в новом чемпионате и посмотреть уровень жизни и футбола.

Мне кажется, трансфер Сулейманова в «Канзас» связан с его агентом. Если у него есть хорошие связи и выходы в других странах, то у руководства клубов на первом месте стоит спорт, а не политика. Вопрос в другом — насколько российские футболисты хотят играть в МЛС», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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