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Экс-игрок «Зенита» Родич: жаль, что мы так и не увидели Халка в АПЛ — поехал за деньгами

Экс-игрок «Зенита» Родич: жаль, что мы так и не увидели Халка в АПЛ — поехал за деньгами
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Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич, ранее игравший за «Зенит», поделился мыслями о карьере экс-футболиста сине-бело-голубых Халка, ныне выступающего в составе «Атлетико Минейро».

«Жаль, что карьера Халка сложилась именно таким образом. Мы так и не увидели его в АПЛ или в Испании, хотя он и там играл бы на очень высоком уровне. Знаю, что даже после «Порту» он мог оказаться в «Челси». Но это его выбор. Халк поехал за деньгами. К концу карьеры это самое важное, так думает каждый бразильский игрок (улыбается)»,— сказал Родич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Халк выступал в составе санкт-петербургского клуба с 2012 по 2016 год. За этот период он принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 59 результативными передачами. Вместе с «Зенитом» Халк выигрывал чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России. Также бразилец поиграл за несколько японских клубов, «Порту» и китайский «Шанхай Порт».

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