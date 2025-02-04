Экс-игрок «Зенита» Родич сравнил бывших тренеров команды Спаллетти и Виллаш-Боаша

Защитник сербской «Црвены Звезды» Милан Родич, ранее игравший за «Зенит», сравнил бывших тренеров команды из Санкт-Петербурга Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша.

«И Спаллетти, и Виллаш-Боаш — топ-тренеры. Но Спаллетти был лучшим в мире. Я поработал с ним недолго, но очень многому научился. Было видно, чего тренер хочет, какой футбол ему нужен от нас. Да что тут говорить: недавно он руководил сборной Италии, а «Наполи» и вовсе привёл к чемпионству! Виллаш-Боаш тоже отличный специалист, но не такой, как Спаллетти», — сказал Родич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.