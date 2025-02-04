Семикратный чемпион Сербии Родич объяснил успехи Деяна Станковича в «Спартаке»

Семикратный чемпион Сербии в составе «Црвены Звезды» Милан Родич, ранее выступавший в составе «Зенита», объяснил успехи Деяна Станковича на посту главного тренера московского «Спартака».

«Станкович был моим наставником в «Црвене Звезде». Он тоже очень хороший специалист. При нём мы играли в свой лучший футбол! У него была отличная карьера, он сам поработал под руководством великих специалистов. Поэтому я не удивлён его успехам в «Спартаке». Дальше ему нужно дать время, и я уверен, что будет ещё лучше», — сказал Родич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.