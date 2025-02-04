Деменко: Шапи нужно было поиграть в «Краснодаре», но эмоции взяли верх

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал переход вингера Магомеда-Шапи Сулейманова в клуб МЛС «Спортинг Канзас-Сити».

«Не знаю, почему Сулейманов выбрал МЛС. Но, возможно, ему очень хочется пожить в Америке, присутствуют и агентские моменты. Когда Сулейманов ещё играл в «Краснодаре», ему нужно было немного подождать. Однако эмоции и молодость взяли верх. Это был очень интересный футболист. Но сколько таких мы видели, которые просто поспешили? Тот же Игнатьев постоянно переходил в разные команды, а в итоге не заиграл», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.