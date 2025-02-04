Экс-игрок «Зенита» Родич оценил тренерские перспективы Александра Кержакова

Бывший защитник «Зенита» Милан Родич, ныне выступающий в составе «Црвены Звезды», оценил тренерские перспективы Александра Кержакова.

«Мы сыграли два матча с его «Спартаком» из Суботицы. Был очень рад видеть Кержакова в новом качестве. Александр только начинает тренерский путь, но я уверен, что он может стать качественным специалистом. К сожалению, ему не повезло в Сербии, но такова тренерская карьера. После он хорошо работал в «Кайрате».

Когда я играл с ним, не думал о тренерских задатках Кержакова. Но он лидер, хочет победить в каждой игре и сделать всё для команды. Думаю, это очень важно для хорошего тренера», — сказал Родич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.