Анчелотти ответил, является ли Криштиану Роналду лучшим игроком в истории

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, является ли бывший нападающий «сливочных», а ныне футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду лучшим игроком в истории.

«Криштиану знаменует собой эпоху, для меня он был лучшим. Он помог мне своими голами сохранять спокойствие на скамейке запасных «Реала», — приводит слова Анчелотти испанское онлайн-издание Sport.es.

Напомним, Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также пятикратным обладателем награды «Золотой мяч». Во вчерашнем матче за «Аль-Наср» он отметился дублем, теперь в активе португальца 923 гола за время профессиональной карьеры.