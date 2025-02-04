Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Козлов: в «Зените» слишком много уважения к легионерам — что ни делай, не получишь шанса!

Козлов: в «Зените» слишком много уважения к легионерам — что ни делай, не получишь шанса!
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник «Зенита» Данила Козлов, ныне выступающий за «Краснодар», рассказал об отношении к легионерам в стане сине-бело-голубых. Он считает, что петербуржцы проявляют «слишком много уважения» к иностранным футболистам. Российские игроки не получают полноценного шанса, даже если заслуживают его. В пример Козлов привёл себя — несколько лет назад он был одним из лучших футболистов «Зенита» на сборах. В итоге в официальных матчах он практически не получил игрового времени.

«Два года назад я был на зимних сборах основы «Зенита»: достаточно забил и отдал, чувствовал себя практически одним из лидеров. Думал, что как минимум буду выходить на замену. Вернулись в Петербург – и три месяца я просидел на скамейке.

Я выдал лучшие сборы в жизни – и за них не получил ни минуты в официальных матчах за три месяца. Выпустили только в конце апреля – на 15 минут против «Крыльев Советов». К тому моменту «Зенит» вёл 5:1. Это стало ключевым моментом: что ни делай, не получишь полноценного шанса.

Но я всё понимаю: за кого-то заплачены большие деньги, у легионеров большие зарплаты. Я это всё прекрасно понимаю, у меня ни к кому нет претензий, но я бы назвал отношение к легионерам так: «Слишком много уважения», — приводит слова Козлова Sports.ru.

Материалы по теме
Перемены в «Спартаке», заработок «Зенита» и «Локо». Трансферы в РПЛ за неделю
Перемены в «Спартаке», заработок «Зенита» и «Локо». Трансферы в РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android